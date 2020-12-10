Çin'in Chang'e-5 Ay görevinin ardındaki kadın: Zhou Chengyu

Çin'in Ay'dan kaya örnekleri getirilmesini içeren Chang'e-5 Ay keşif programının en üst düzey sorumlusu, 24 yaşındaki kadın astronot Zhou Chengyu, ülkede bir anda popüler hale geldi.

Son yıllarda uzay yarışında ABD ile ciddi bir rekabete girmek isteyen Çin, uzay çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde Chang'e-4 uzay aracını indiren Çin, geçtiğimiz günlerde Chang'e-5 aracını da fırlatmış ve araç, Ay yüzeyine başarıyla iniş gerçekleştirerek örnek toplamayı başarmıştı.

KRİTİK İSİM: ZHOU CHENGYU

Chang'e-5 Ay keşif programının en üst düzey sorumlusu 24 yaşındaki kadın astronot Zhou Chengyu, bir anda ülkede en çok konuşulan isim oldu.

Wenchang uzay aracı fırlatma tesisindeki en genç kumandan olmasına rağmen oldukça saygı gören Chengyu, misyonda kritik bir yer tutan roket bağlantı sisteminden sorumluydu.





RÖPORTJALARI REDDEDİYOR

Genç yaşta gösterdiği başarı nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından sevgi gösterileriyle karşılasan Chengyu, işinin etkilenmesini engellemek için gelen röportaj taleplerini reddediyor.

24 yaşındaki Zhou Chengyu'nun fotoğrafları devlet medyasında yayınlandı ve etkileyici başarısı hakkında övgü dolu yorumlar yapıldı.

Ancak Çinlilerin çoğu, ülkede birçok sektörde kadınların rolünün hala hakkının verilmediği görüşünde.

