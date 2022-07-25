Çin'in dev radyo teleskobu 660 pulsar keşfetti

FAST teleskobu, "pulsar" adı verilen, kendi etrafından hızla dönerek yüksek manyetizma yayan nötron yıldızlarının 660'ını kayda aldı.

Çin'in Guizhou kentinde bulunan 500 metrelik çapa sahip Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 5 yıl süren yapım aşamasının ardından 2016 yılında test çalışmalarına başlamış ve 2020 yılının başlarında hizmete açılmıştı.

Saniyede 38 GB veri toplayabilen FAST, uzaydan radyo frekans dalgalarını dinliyor, galaksilerde doğal hidrojen arayarak, anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızlarının sinyallerini keşfediyor ve uzayda yaşam çalışmalarına katkıda bulunuyor. FAST, "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor.

660 pulsar keşfetti

AA'da yer alan habere göre, teleskoptan sorumlu baş mühendis Ciang Pıng, dünyanın en büyüğü olan radyo teleskobunun sinyal genişliği ve gücü sayesinde bu alandaki gözlemlere önemli katkı sağladığını vurguladı.

Ocak 2020'den beri düzenli gözlem çalışmalarının başlatıldığı teleskop, bugüne dek 660 pulsarı kayda aldı.

Ölen dev yıldızların patlayan çekirdeğinde oluşan pulsarlar, yüksek yoğunluk ve hızlı dönüş özelliği ile bilim insanlarına fizik yasalarının ekstrem koşullardaki durumunu gözleme olanağı sağlıyor.

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde derin bir karstik çöküntü alanına kurulan FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit için kullanılıyor.