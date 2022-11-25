Çin'in Güneş gözlem uydusu ilk verileri iletti

Çin'in ekimde uzaya yolladığı Güneş gözlem uydusu Kuafu-1'in, Dünya'ya ilk verileri ilettiği bildirildi.

Son yıllarda uzay çalışmalarıyla ön plana çıkan Çin, geçtiğimiz ekim ayında Güneş gözlem uydusu Kuafu-1'i uzaya fırlatmıştı.

AA'nın haberine göre, Çin Bilimler Akademisi tarafından yürütülen projenin operasyonundan sorumlu baş bilim insanı Gan Veyçun, uydunun 11 Kasım'da Güneş patlamasının X-ışınıyla kaydettiği görüntüleri ilettiğini açıkladı.

Görüntülerin, uydunun katı X-Işını görüntüleyicisi (HXI) tarafından kaydedildiğini ifade eden Gan, halen deneme aşamasında olmasına rağmen görüntü kalitesinin mükemmele yakın olduğunu, patlamanın detaylarının ve Güneş'in yapısındaki inceliklerin gözlenebildiğini belirtti.

Uydunun, Güneş'in manyetik alanı ile patlamalar ve korona tabakasındaki kütle atımı arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırılmasına katkı sağlayacak gözlem verileri sağlaması amaçlanıyor.

Günde 500 GB veri toplayacak

Uydunun günde ortalama 500 gigabayt büyüklüğündeki veriyi Pekin, Sanya ve Kaşgar'daki yer istasyonlarına iletmesi, bu verilerin Nancing şehrindeki Mor Dağ Gözlemevi'nde birleştirilerek işlenmesi planlanıyor.

888 kiloluk uydunun keşif faaliyetini en az 4 yıl sürdürmesi hedefleniyor. Çin, ilk güneş gözlem uydusu "Şihı"yı ise 14 Ekim 2021'de uzaya göndermişti.