Çin'in hyperloop treni saatte 623 km ile rekor kırdı Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Endüstri Kurumu (CASIC), geliştirdiği maglev treni ile yeni bir kız rekoruna imza attı.

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Yüksek hızlı demir yolu, kendine özgü ray sistemi ve bu sisteme entegre özel raylı taşıtları ile geleneksel demir yolu trafiğinden önemli ölçüde daha hızlı ulaşıma imkân tanıyan demir yolu taşımacılığı türüne deniyor.

Manyetik levitasyon ya da kısaca Maglev denen sistem, geleneksel demir yollarından farklı çalışıyor ve tekerleğe ihtiyaç duymuyor.

İki mıknatıs kümesinin kullanıldığı bu sistemde, mıknatıs kümelerinden biri treni raylardan yukarı doğru iterken; diğer mıknatıs kümesi, sürtünme kuvvetinin olmamasından faydalanarak treni ileri doğru itiyor.

Çin'in süper hızlı treninden yeni rekor

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Endüstri Kurumu (CASIC), geliştirdiği maglev treniyle yeni bir hız rekoru kırdı.

Çin basınında yer alan habere göre, söz konusu test sırasında tren saatte 623 km hıza ulaştı.

2022'de Çin devlet medyası, mühendislerin bir treni vakum tüpü içinde 1000 km/h hıza çıkarabilecek bir test sistemi tasarladıklarını duyurmuştu.

CASIC, bu ilerlemelerin sistemin genel kararlılığını önemli ölçüde artırdığını ve ilerideki yüksek hızlı denemeler için sağlam bir teknik temel oluşturduğunu belirtiyor.

Manyetik levitasyon teknolojisini kullanarak özel olarak tasarlanmış düşük vakumlu tüpte hareket eden tren, yerden havalanıp inanılmaz yüksek hızlara ulaşabiliyor.

Trenin hareket ettiği düşük vakumlu ortam, hava direncini önemli ölçüde azaltarak, trenin yüksek hızlara ulaşmasına olanak tanıyor. Bu sayede, seyahat süreleri kısaltılırken, enerji verimliliği de artırılmış oluyor.

Maliyetler yüksek

Bazıları tarafından geleceğin ulaşım teknolojisi olarak görülen Hyperloop teknolojisi, henüz istenilen seviyeye gelemedi.

Bu teknolojinin yaygınlaşmasını engelleyen başlıca faktörler arasında maliyet ve vakum oluşturma zorlukları bulunuyor.

Ancak, sürekli olarak yapılan araştırmalar ve geliştirmeler ile bu teknolojinin ilerleyen dönemlerde daha yaygın ve kullanışlı hale gelmesi bekleniyor.