Çin’in Mars keşif aracı yüzeye ayak bastı

Çin’in Mars keşif aracı Zhurong, araştırmalarına başlamak üzere iniş platformunun rampasından Mars yüzeyine indi.

Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından geçtiğimiz yıl temmuz ayında uzaya fırlatılan Mars keşif aracı Tianwen-1, milyonlarca kilometrelik yolu sorunsuz tamamlayarak, şubat ayında Mars yörüngesine ulaşmıştı.

Aracın içerisinde yer alan Zhurong isimli gezgin ise, geçtiğimiz günlerde Mars'a iniş gerçekleştirmiş ve Çin, Mars'a araç indiren ikinci ülke olmuştu.

MARS'TA İLK SÜRÜŞÜ YAPTI

Çin’in Mars keşif aracı Zhurong, kızıl gezegendeki araştırmalarına başlamak üzere iniş platformunun rampasından yüzeye inerken, bu durum "Çin'in Mars'taki ilk ayak izleri" olarak tarihe geçti.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Çin Ulusal Uzay Dairesi’nden (CNSA) yapılan açıklamaya göre, Çin’in Mars keşif aracı Zhurong, Mars’ın yüzeyine inerek araştırma ve keşif çalışmalarına başladı.

Güneş enerjisiyle çalışan ve 240 kilo ağırlığa sahip 6 tekerlekli Zhurong, Mars’ın yüzeyinde seyrederek yer şekillerine dair bilgi toplayacak.

Böylelikle Çin, ABD’nin ardından Mars’ın yüzeyine iniş yapan ve yüzeyde keşif aracı kullanan ikinci ülke oldu. Sovyetler Birliği’nin 1971 yılında Mars’a iniş gerçekleştiren aracı ise inişin ardından sinyal vermeyi kesmişti.