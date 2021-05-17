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    Çinli Alibaba, ilk çeyrekte 820 milyon dolar zarar etti

    Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, 2021 yılının ocak-mart döneminde 5,47 milyar yuan (820 milyon dolar) zarar açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 14:37
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    Çinli Alibaba, ilk çeyrekte 820 milyon dolar zarar etti

    Geçtiğimiz aylarda tekelcilik suçlamalarıyla Çin Piyasa Düzenleme Kurulu tarafından 2,8 milyar dolarlık rekor cezaya çarptırılan Alibaba, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin altında kaldı.

    Çinli e-ticaret devi, 2014'teki halka arzı sonrasında ilk defa bir çeyrekte zarar açıkladı.

    Alibaba, verilen cezaların da etkisiyle 2021 yılının ocak-mart döneminde 5,47 milyar yuan (820 milyon dolar) zarar ettiğini duyurdu.

    CİROSUNU ARTIRDI

    Şirketin bu dönemde cirosu ise beklentileri ılımlı düzeyde aşarak, 187,4 milyar yuana (28,6 milyar dolar) yükseldi.

    Çinli Alibaba, ilk çeyrekte 820 milyon dolar zarar etti #1

    Alibaba'nın patronu Jack Ma'nın 24 Ekim 2020 tarihinde finansal kurumları eleştirdiği konuşması sonrasında yönetimle ilişkileri gerilmişti.

    ALIBABA'NIN HÜKÜMETLE SORUNLARI VAR

    Alibaba kurucusu Jack Ma, Ekim 2020'deki konuşmasında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirmişti.

    Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin yönetimi, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Group şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatmıştı.

    Tüm bu gelişmelerin ardından, Alibaba'nın piyasa değeri 260 milyar dolar azalmıştı.

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