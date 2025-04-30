Çinli Alibaba'dan ChatGPT'ye rakip: Qwen 3

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Alibaba, yapay zeka alanındaki iddiasını yeni Qwen 3 model ailesiyle bir üst seviyeye taşıyor. Şirket, bu yeni modellerin Google ve OpenAI gibi sektör liderlerinin en gelişmiş yapay zekalarıyla rekabet edebilecek kapasitede olduğunu savunuyor.

Modeller, Hugging Face ve GitHub gibi yapay zeka geliştirme platformları üzerinden "açık" lisans altında indirilebiliyor olmasıyla da dikkat çekiyor.

Qwen 3 serisi, 0.6 milyar parametreden başlayıp 235 milyar parametreye kadar uzanan oldukça geniş bir model yelpazesi sunuyor.

Bu çeşitlilik, farklı ihtiyaçlara ve donanım kapasitelerine uygun çözümler sunmayı amaçlıyor.

QWEN 3: "HİBRİT" YAPAY ZEKA YAKLAŞIMI

Alibaba, yeni yapay zeka modellerini "hibrit" olarak tanımlıyor. Bu, modellerin hem karmaşık akıl yürütme gerektiren görevleri yerine getirebildiği hem de daha basit taleplere hızlı yanıtlar verebildiği anlamına geliyor.

Bu ikili işlevsellik, modellerin OpenAI'nin o3 modeline benzer şekilde kendi ürettikleri yanıtları doğrulayabilmelerine olanak tanıyor, ancak bu süreçte gecikmenin biraz daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Alibaba, Qwen 3 modellerinin etkileyici bir şekilde 119 farklı dili desteklediğini iddia ediyor. Modellerin eğitimi için yaklaşık 36 trilyon token'lık devasa bir veri kümesinin kullanıldığı belirtiliyor.

Qwen 3'ün eğitim verileri arasında ders kitapları, soru-cevap çiftleri, kod parçacıkları ve yapay zeka tarafından üretilmiş veriler gibi çeşitli materyaller bulunuyor.

Şirket, bu çeşitli eğitim materyallerinin Qwen 3'ün yeteneklerini, bir önceki nesil olan Qwen 2'ye kıyasla büyük ölçüde geliştirdiğini ifade ediyor.

Qwen 3 serisinin en büyük modeli olan ve henüz kamuya açık olmayan Qwen-3-235B-A22B'nin, popüler programlama yarışması platformu Codeforces'ta OpenAI'nin o3-mini ve Google'ın Gemini 2.5 Pro modellerini geride bıraktığı iddia ediliyor.