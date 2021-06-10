Çinli arama motorları, kripto para borsalarını engelledi

Çinli 8BTC, Baidu ve Sogou gibi arama motorları; Binance, Huobi ve OKEx gibi kripto para borsalarını arama sonuçlarında göstermiyor.

Son aylarda kripto paralar hakkında aldığı kararlar ve yaptırımlar ile gündemden düşmeyen Çin, yine çok konuşulacak bir hamle yaptı.

Ülkede hizmet veren 8BTC, Baidu ve Sogou gibi önde gelen arama motorları; Binance, Huobi ve OKEx gibi büyük kripto para borsalarını arama sonuçlarında göstermemeye başladı.

Çin’in Twitter’ı olarak bilinen Weibo'da yapılan paylaşımlarda, bu borsalarla ilgili arama yapıldığında hiçbir sonucun çıkmadığı görülüyor.

Bu gelişmeler üzerine kripto para topluluğunca, Çin’in yeniden gündeme getirdiği kripto para yasağının devamı olduğu düşünceleri yayıldı.



MADENCİLER, YASAĞA KARŞI GELİYOR

Kısa bir süre önce Çin’in Sincan eyaleti yetkilileri, kripto para madencilerine faaliyetlerini durdurmalarını istemiş ve bazı madenciler, bu emri görmezden gelerek işlemlerine devam etmişti.

Bir yandan El Salvador’un Bitcoin'i ulusal para birimi ilan etmesi, diğer yandan Çin'den gelen olumsuz gelişmeler nedeniyle son günlerde kripto para piyasası oldukça kararsız bir hal aldı.

Tüm bu gelişmelere rağmen Bitcoin, 40 bin dolar barajını aşmak için hamleler yapmaya devam ediyor.