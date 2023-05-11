Çinli bilim insanları, bir maymunun zihnini kontrol etti Çinli bilim insanları, bir maymuna bağladıkları robotik kolu beyin-bilgisayar bağlantısı ile kontrol etmeyi başardı.

ensonhaber.com

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

Şimdi ise Çinli bilim insanları, bir maymuna bağladıkları robotik kolu beyin-bilgisayar bağlantısı ile kontrol etmeyi başardı.

Henüz hakem değerlendirmesinde olan araştırma, Tianjin'deki Nankai Üniversitesi tarafından 5 Mayıs'ta yapılan bir duyuruyla açıklandı.

Araştırmacılar, tıpkı bu tür teknolojilerin diğer örneklerinde olduğu gibi, bu teknolojinin de bir gün uzuvlarını kullanamayan insanlara yardımcı olabileceğini söylüyor.

Söz konusu teknoloji, elektroensefalogram (EEG) sinyallerini, maymunun yiyeceği ağzına götürmesi için kullanabileceği robotik kola kontrol talimatlarına dönüştürüyor.

Ekip lideri ve Nankai Üniversitesi'nin yapay zeka kolejinde profesör olan Duan Feng, araştırmacıların hayvanın şah damarına bir stent yerleştirdiklerini ve oradan da vücudun hareketini kontrol eden beyin motor korteksine ulaştıklarını söyledi.

Sensör yerleştirildikten sonra beyinden elektrik sinyalleri aldı ve bunları harici cihazlara bağlı boynun yakınına gömülü bir vericiye gönderdi.

Daha önce de denenmişti

Beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren New York merkezli bir şirket olan Synchron, benzer teknolojiyi Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birkaç hasta üzerinde kullanmıştı.