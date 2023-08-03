Çinli doktorlar, 5G ile 585 kilometre uzaktan ameliyat yaptı Çinli doktorlar, 5G robotu kullanarak 585 kilometre uzaktaki tavşanları ameliyat etmeyi başardı.

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İleri teknolojilerin tıp alanında sağladığı yenilikler, günümüzde ameliyat yöntemlerini ve sağlık hizmetlerini dönüştürmeye devam ediyor.

Son yıllarda gelişen 5G teknolojisi de ameliyat süreçlerinde önemli bir rol oynamaya başladı.

Yüksek hızlı veri iletişimi ve düşük gecikme süresi sunan 5G ağları, cerrahlar ve sağlık uzmanları için önemli avantajlar sunabiliyor.

Çinli doktorlar, 585 km uzaktan ameliyata girdi

Çinli doktorlar, 5G robotu kullanarak 585 kilometre uzaktaki tavşanları ameliyat etmeyi başardı.

Tavşanlar, Guangdong eyaletindeki Sun Yat-sen Üniversitesi'nde bulunurken, cerrahi ekip onları Hainan eyaletindeki Hainan Göz Hastanesi'nden bir 5G robotu aracılığıyla ameliyat etti.

5G robotu, bir doktor ve bilim insanı ekibi tarafından şirket içinde geliştirildi. Verilen bilgiye göre ameliyat, 23 Haziran'da gerçekleşti.

Bir aylık ameliyat sürecinin ardından üniversite, 12 tavşanın hepsinin stabil durumda olduğunu bildirdi.

Robotik operasyonlar, doktorlar için oldukça zor bir iş, çünkü son derece yüksek düzeyde hassasiyet içerirler. Bir doktorun eli bir milimetre ters yönde sallanırsa görme kaybı yaşanabilir.

İnsanlar da ameliyat edilebilecek

Ancak Çin'deki doktorlar, robotik göz ameliyatının bu yılın sonunda veya 2024'ün başında ülkedeki insanlara sunulacağına inanıyor.

Sun Yat-sen Üniversitesi'nde profesör olan Huang Kai, tavşan operasyonlarının başarısı göz önüne alındığında, 5G robotlarının kararlı ve doğru olduğunu söylüyor.

Zhongshan Oftalmik Merkezi Direktörü Lin Haotian, bu atılımın Çin'de uzaktan tıbbı hızlandırmaya ve ülkenin tıbbi cihazlarını ve ekipmanını dünya lideri seviyelere yükseltmeye yardımcı olacağına inanıyor.

China Daily'nin bildirdiğine göre bu teknoloji, aynı zamanda ulusal tıbbi standartların geliştirilmesine de katkıda bulunacak .