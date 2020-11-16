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    Çinli şirketler, ilk kuantum telefonlarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor

    Çinli operatör China Telecom ve Guodun Quantum şirketi, yeni bir kuantum teknolojili akıllı telefon satışa çıkaracak.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 15:07
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 15:09
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    Çinli şirketler, ilk kuantum telefonlarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor

    Kuantum teknolojisini destekleyen akıllı telefonlara henüz alışkın değiliz. Aslına bakacak olursanız bu teknoloji, kullanıcılara ekstra gizlilikten başka herhangi bir avantaj sağlamıyor.

    Ancak 5G teknolojisinin hayatımıza girmesi, kuantum telefonları yeniden gündeme getirdi. Çinli cep telefonu operatörü China Telecom ve Guodun Quantum şirketi, kuantum aramalarını destekleyen bir akıllı telefon projesi üzerinde çalışıyor.

    YAKINDA SATIŞA ÇIKACAK

    İki şirketin, yeni kuantum telefonunu bu yıl sonlarında veya 2021'in başlarına doğru satışa çıkarması bekleniyor.

    Analistlere göre yeni kuantum telefonlar, özellikle gizlilik konusunda devrim yaratacak ve bu pazarda Çin'in eilini daha da güçlendirecek.

    Çinli şirketler, ilk kuantum telefonlarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor #1

    KUANTUM TEKNOLOJİSİNE SAHİP İLK TELEFON: SAMSUNG GALAXY A QUANTUM

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, geçtiğimiz mayıs ayında tanıttığı Galaxy A Quantum modeli ile bu teknolojiye adımını atan ilk üretici olmuştu.

    Galaxy A Quantum'u normal Galaxy A modellerinden ayıran en önemli şey ise telefonda QRNG çipinin bulunması.

    Açılımı Quantum Random Number Generator (Kuantum Rastgele Sayı Üreticisi) olan QRNG, kullanıcıların telefonda kullandığı bütün hizmetleri şifrelemek için rastgele sayılar üreterek olası siber saldırılara karşı üst düzey bir koruma sağlıyor.

    Samsung, QRNG çiplerini gelecekte daha fazla cihaza ve ağa entegre ederek kuantum güvenlik alanındaki baskınlığını devam ettirmek istiyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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