Çinliler, beyin çipi konusunda Neuralink'in küresel hakimiyetine meydan okuyor

Haber Merkezi

Çin'in devlet televizyonu CCTV, ülkenin ilk invaziv beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) klinik denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu çığır açan deney, Çin'i, Elon Musk'ın Neuralink şirketinin öncülük ettiği bu alanda ABD'den sonra insan denemesi yapan ikinci ülke konumuna getirdi.

FELÇLİ HASTA DÜŞÜNCELERİYLE CİHAZLARI KONTROL ETTİ

Deneme, mart ayında tetrapleji (vücudun dört uzvunun da felçli olması) hastası bir hasta üzerinde gerçekleştirildi.

Ameliyattan sadece birkaç hafta sonra hastanın, düşünce gücüyle elektronik cihazları kontrol edebilir hale geldiği bildirildi.

Bu başarı, felçli bireylerin yeniden işlevsellik kazanması için umut verici bir gelişme olarak görülüyor.

Araştırma ekibi, bir sonraki adım olarak hastanın düşünceleriyle robotik bir kolu kontrol ederek bardak kavrama gibi daha karmaşık eylemleri gerçekleştirmesini sağlamayı hedefliyor.

NEURALINK'TEN DAHA KÜÇÜK VE ESNEK

Bu denemede kullanılan beyin-bilgisayar arayüzü sisteminin, türünün en küçüğü olduğu iddia ediliyor.

Çapı sadece 26 mm ve kalınlığı 6 mm'den az olan implantın, Neuralink tarafından geliştirilen teknolojiden 100 kat daha esnek olduğu da öne sürülüyor.

Bu olağanüstü esneklik ve küçültme, onu gelecekteki uygulamalar için umut vadeden bir aday haline getiriyor.

Çinli bilim insanları, BCI teknolojisinin yetkililer tarafından onaylanıp 2028 gibi erken bir tarihte pazara sunulmasını umuyor.