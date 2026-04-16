WhatsApp'ın yeni gizlilik kilidi tanıtıldı: Verilerinizi Meta AI'dan koruyun

Meta’nın yapay zeka hamlesi, WhatsApp kullanıcıları arasında yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Uygulamaya entegre edilen Meta AI özelliği, belirli durumlarda sohbetlere dahil olabilirken, bu durum özellikle grup konuşmalarında gizlilik endişelerini gündeme taşıdı.

Özelliğin yalnızca kullanıcıların “@Meta AI” etiketiyle aktif hale geldiği belirtilse de, birçok kişi sohbetlerinde yapay zeka bulunmasını istemiyor.

Kullanıcıların bilmediği Meta AI’nın sohbet içinde devre dışı bırakılabildiği yeni bir veri koruma anahtarı var.

GELİŞMİŞ SOHBET GİZLİLİĞİ

Meta, WhatsApp kullanıcılarının gizlilik endişelerine yanıt olarak yeni bir özellik tanıttı.

“Gelişmiş Sohbet Gizliliği” adı verilen bu güncelleme sayesinde, hem bireysel hem de grup sohbetlerinde yapay zeka etkileşimi kullanıcı kontrolüne bırakılıyor.

Yeni özellikle birlikte, sohbetlerde Meta AI’nın “@” etiketiyle çağrılması engellenebiliyor. Böylece yapay zekanın konuşmalara dahil olması ve mesaj içeriklerine erişmesi önleniyor.

Üstelik bu ayar, grup sohbetlerinde yalnızca yöneticilere değil, tüm kullanıcılara açık şekilde sunuluyor.

Ayrıca açık olduğu durumlarda paylaşılan fotoğraf ve videoların otomatik olarak galeriye kaydedilmesi engellenirken, sohbet geçmişinin dışa aktarılması da devre dışı bırakılıyor. Bu sayede kullanıcılar, mesajlaşmalarını daha kontrollü ve güvenli bir ortamda sürdürebiliyor.

Kaynak: CHIP.de