Çinliler, iş ağlarını hedef almak için etkili yeni bir bilgisayar korsanlığı tekniği geliştirdi

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Güvenlik araştırmacıları, Çinli saldırganların ağ cihazlarını hedef aldığı yeni bir siber saldırı kampanyası tespit etti.

Evasive Panda olarak da bilinen bilgisayar korsanları, kendilerine sürekli erişim ve çok çeşitli eylemler gerçekleştirme yeteneği sağlayan kötü amaçlı yazılımlar kullanıyorlar.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM NASIL ÇALIŞIYOR

Fortiguard araştırmacıları tarafından "ELF/SShdinjector.A!tr" olarak adlandırılan kampanya, Evasive Panda grubunun SSH daemon'ına kötü amaçlı yazılım enjekte etmesiyle başlıyor.

Bu, bilgisayar korsanlarının sistem ayrıntılarını ele geçirmesine, hassas kullanıcı verilerini okumasına, sistem günlüklerine erişmesine, dosya yüklemesine veya indirmesine, uzaktan kabuk açmasına, herhangi bir komutu uzaktan çalıştırmasına, sistemden dosyaları silmesine ve kullanıcı kimlik bilgilerini çalmasına olanak tanıyor.

Evasive Panda veya Daggerfly olarak bilinen grup, en az 2012'den beri faaliyet gösteren Çinli bir APT (Gelişmiş Kalıcı Tehdit) grubu.

Grup, öncelikle bireyleri, hükümet kurumlarını ve kuruluşları hedef alan siber casusluk faaliyetlerinde bulunuyor. Grubun, geçmişte Tayvan, Hong Kong ve Tibet topluluğundaki varlıklara karşı operasyonlar yürüttüğü gözlemlenmişti.