Çinlilerden korkutan rapor: ABD tüm telefonları gizlice izliyor

Haber Merkezi

China Cybersecurity Industry Alliance'ın (CCIA) yayınladığı son siber güvenlik raporu, ABD istihbarat teşkilatlarının dünya çapında cep telefonu kullanıcılarından gizlice veri topladığını iddia ederek şok etkisi yarattı.

Raporda, ABD ajanlarının SIM kartlarına, işletim sistemlerine ve mobil uygulamalara sızmak için gelişmiş bilgisayar korsanlığı araçları kullandığı belirtiliyor.

Ayrıca, kullanıcıların konumlarını, kişisel bilgilerini ve hesap bilgilerini ele geçirmek için Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve mobil ağları hedef aldıkları ifade ediliyor.

İPHONE KULLANICILARI BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA

Rapora göre, Apple iPhone kullanıcıları bu gizli gözetleme faaliyetlerinin en büyük hedeflerinden biri.

ABD istihbarat teşkilatlarının, kullanıcıların herhangi bir etkileşimde bulunmasına gerek kalmadan telefonlara sızan "sıfır tıklama" saldırılarını kullandığı iddia ediliyor.

Bu saldırılarla, iMessage uygulamasına gizli casus yazılımlar yüklenerek mesajlar, arama kayıtları, fotoğraflar ve gerçek zamanlı konum verileri ele geçiriliyor. Bu yöntem, iPhone kullanıcılarının uzun süreli ve gizlice gözetlenmesine olanak tanıyor.

SALDIRILAR SADECE AKILLI TELEFONLARLA SINIRLI DEĞİL

CCIA raporuna göre, ABD ajanlarının casusluk faaliyetleri sadece cep telefonlarıyla sınırlı değil. Büyük BT şirketlerinin veri merkezleri, mobil ağ sağlayıcıları, internet servis sağlayıcıları ve hatta USB kabloları gibi veri aktarım araçları da hedef alınıyor.

Bu sayede, aynı anda çok sayıda kullanıcı izlenebiliyor ve kullanıcıların verilerini koruması zorlaştırılıyor.

DÜNYA GENELİNDE GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

CCIA, bu saldırıların tüm cep telefonu kullanıcılarını riske attığını vurguluyor. ABD ajanlarının kullandığı casus araçları, Truva atı virüsleri ve gizli izleme yöntemleri, güvenli web kullanımını tehlikeye atıyor, kullanıcı verilerini gizliyor ve ulusal güvenliği tehdit ediyor.

Uzmanlar, bu durumun devam etmesi halinde daha fazla kullanıcının kimlik hırsızlığı ve veri sızıntısı riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.