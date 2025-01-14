Concorde'dan sonra bir ilk: Süpersonik ticari uçuşlar 2025'te geri dönecek

Haber Merkezi

NASA ve özel şirketler, süpersonik yolcu uçaklarını hizmete sokmaya hazırlanıyor. Concorde'un emekliye ayrılmasıyla duran süpersonik yolcu uçuşları, yeni teknolojilerle geri dönüyor.

SÜPERSONİK YOLCULUKTA YENİ DÖNEM

NASA, Boom Supersonic ve Dawn Aerospace gibi kuruluşlar, ses hızını aşabilen, daha hızlı ve verimli uçaklar geliştirmek için çalışıyor.

Bu uçaklar, kıtalararası seyahat sürelerini yarıya indirmeyi vadediyor.

Ses hızını aştığında oluşan sonik patlama, süpersonik uçuşun en büyük zorluklarından biri.

NASA'nın X-59 uçağıyla yürüttüğü Quesst misyonu, bu patlamayı azaltarak daha sessiz uçuşlar sağlamayı hedefliyor.

2025'te planlanan test uçuşları, bu teknolojinin yolcular üzerindeki etkisini değerlendirecek.

Bu kapsamda özel şirketler de sınırları zorluyor. Boom Supersonic'in XB-1 prototipi, ses altı hızda testlerini tamamladı ve süpersonik yolculuğa hazırlanıyor.

YENİ UÇAKLAR GELİŞTİRİLİYOR

Mach 1.7 hızını hedefleyen Overture yolcu uçağının, 10 yıl içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.

Dawn Aerospace'in Aurora uçağı ise Mach 1'i aştı. Mach 3.5 ve uzaya yakın operasyonları hedefleyerek daha da yüksek hızlara ulaşmayı amaçlıyor.

Süpersonik yolculuklar, gürültünün ötesinde zorluklarla karşı karşıya. Yüksek yakıt tüketimi ve çevresel etkiler, bu uçakların yaygınlaşmasının önündeki engeller arasında.