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    Crew Dragon ekibinin uzay istasyonuna giriş anı

    Crew Dragon ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) astronot ekibiyle buluştu.
    • DHA
    • 02.06.2020 - 09:55
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    Crew Dragon ekibinin uzay istasyonuna giriş anı

    Elon Musk'un kurduğu SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılan Crew Dragon kapsülü, NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermişti.

    NASA’nın Crew Dragon ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) ekiple buluştu.

    NASA’nın yayınladığı görüntülerde astronotların tokalaşması ve sarılma anları sosyal medyada gündem oldu.

    Crew Dragon astronotları istasyona böyle girdi - VİDEO

    UZAYDA TOKALAŞMAK SERBEST

    Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken, iki hafta boyunca Dünya'da karantinada kaldıktan sonra uzay yolculuğuna başlamıştı. Bu nedenle astronotların uzayda birbirleriyle tokalaşması garip bir durum değil.

    Astronotların tokalaştıklarını ve sarıldıklarını gören sosyal medya kullanıcılarından bazıları, “Onların uzayda tokalaşabilmeleri ancak bizim dünyada bunu yapamamamız çok garip geliyor. Tüm dünyam altüst oldu” ifadelerini kullandı.

    Instagram: @eshteknoloji

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