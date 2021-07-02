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    Cristiano Ronaldo, Instagram'da en çok kazanan isim konumunda

    Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Instagram'da en çok kazanan ünlüler listesinde ilk sıraya yükseldi. İşte Ronaldo'nun paylaşım başına aldığı ücret...
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 13:15
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    Cristiano Ronaldo, Instagram'da en çok kazanan isim konumunda

    Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'ın en popüler isimleri arasında yer alan dünyaca ünlü futbolcular, söz konusu platformlardan oldukça ciddi kazançlar elde ediyor.

    Yeşil sahalardaki başarısını sosyal medyaya taşıyan oyuncuların başında gelen Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok takip edilen ismi konumunda.

    INSTRAGRAM'IN EN ÇOK KAZANANI RONALDO

    Geçtiğimiz aylarda; Facebook, Twitter ve Instagram'daki toplam takipçi sayısını 550 milyona çıkaran Ronaldo, paylaşım başına Instagram'ın en çok kazananlar listesinde zirveye yükseldi.

    Cristiano ronaldo

    PAYLAŞIM BAŞINA 1.6 MİLYON DOLAR

    Amerikalı televizyon yıldızları, film ve müzik sektöründeki isimleri geride bırakan Ronaldo, Instagram'dan paylaşım başına 1.6 milyon dolar kazanıyor. İki sene önce ise bu rakam 889 bin dolardı.

    Portekizli yıldızın 2021 yılında zirveyi ele geçirmesiyle birlikte, Instagram tarihinde ilk defa bir futbolcu en çok kazanan isim olmuş oldu.

    MESSI 7. SIRADA

    Instagram'da en fazla kazanan ilk 10 listesinde Ronaldo'nun dışında futbolcu olarak 1.2 milyon dolar ile Lionel Messi yedinci sırada yer alıyor.

    Listedekilerin altısı kadın yıldızlardan oluşuyor. Ünlülerin ürün promosyonu amaçlı mesaj paylaşımı için talep ettiği ücret geçen yıl büyük oranda artmıştı. Bunda salgın nedeniyle internet ve sosyal medya kullanımının artması da etkili oldu.

    Cristiano Ronaldo, Instagram da en çok kazanan isim konumunda #2

    INSTAGRAM'DAN EN ÇOK GELİR ELDE EDEN 10 İSİM

    Instagram'da paylaşım başına en fazla ücret alan 10 isim şu şekilde:

    Cristiano Ronaldo: 1 milyon 600 bin dolar
    Dwayne Johnson: 1 milyon 520 bin dolar
    Ariana Grande: 1 milyon 510 bin dolar
    Kylie Jenner: 1 milyon 490 bin dolar
    Selena Gomez: 1 milyon 460 bin dolar
    Kim Kardashian: 1 milyon 410 bin dolar
    Lionel Messi: 1 milyon 160 bin dolar
    Beyoncé Knowles: 1 milyon 140 bin dolar
    Justin Bieber: 1 milyon 100 bin dolar
    Kendall Jenner: 1 milyon 5 bin dolar

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