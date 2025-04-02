Death Stranding, dünya genelinde 20 milyon oyuncuya ulaştı

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Kojima Productions'ın 2019 yılında oyun dünyasına sunduğu Death Stranding, büyük bir başarıya imza attı. Oyun, farklı platformlarda yayımlanarak toplamda 20 milyon oyuncuya ulaşmayı başardı.

Bu başarı, Hideo Kojima'nın yaratıcı vizyonunun ve oyunun özgün yapısının ne kadar geniş bir kitleye hitap ettiğini gözler önüne seriyor.

Death Stranding, ilk olarak PlayStation 4'te piyasaya sürülmüş, ardından PlayStation 5, PC, Xbox, iOS ve Amazon Luna gibi farklı platformlarda da yerini almıştı.

Oyunun "Director's Cut" sürümüyle birlikte eklenen içerikler de oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı.

DEATH STRANDING'İN BAŞARISI

Death Stranding'in yakaladığı bu büyük başarı, devam oyunu olan Death Stranding 2: On the Beach için beklentileri de artırdı.

26 Haziran'da PlayStation 5'e özel olarak çıkacak olan devam oyununda, ilk oyundaki yapının üzerine inşa edilen yeni bir hikaye ve karakterler oyuncularla buluşacak.

Oyuncular, özellikle Luca Marinelli tarafından canlandırılacak Neil adlı yeni karakteri merakla bekliyor.

Death Stranding 2'nin diğer platformlara çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.