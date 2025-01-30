DeepSeek etkisi: Nvidia 600 milyar dolar kaybetti

Haber Merkezi

Nvidia, 27 Ocak 2025 Pazartesi günü piyasa değerinde yaklaşık 600 milyar dolar kaybetti.

Şirketin hisseleri yüzde 17 değer kaybederek 118,58 dolardan kapandı. Bu düşüş, Nvidia'nın koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana en büyük günlük kaybı olarak kayıtlara geçti.

DEEPSEEK'İN ETKİSİ

Nvidia'nın hisselerindeki bu büyük düşüşün nedeni, Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in geliştirdiği düşük maliyetli ve yüksek performanslı yapay zeka modeli.

DeepSeek, aralık ayında Nvidia'nın H800 çiplerini kullanarak sadece 2 ayda ve 6 milyon dolardan az bir maliyetle bir dil modeli oluşturduğunu açıklamıştı.

YAPAY ZEKA ÇİPLERİNE TALEP AZALABİLİR

Nvidia'nın grafik işleme birimleri (GPU'ları), ABD'deki yapay zeka veri merkezi çipi pazarında lider konumda.

Alphabet, Meta ve Amazon gibi teknoloji devleri, yapay zeka modellerini eğitmek için Nvidia'nın GPU'larını kullanıyor ve bu çiplere milyarlarca dolar harcıyor.

DeepSeek'in daha düşük maliyetli bir çözüm sunması, Nvidia'nın GPU'larına olan talebin azalabileceği endişesine neden oldu.

ANALİSTLER UMUTLU

Bazı analistler, yapay zeka pazarının büyümeye devam edeceğini ve Nvidia'nın GPU'larına olan talebin artacağını öngörüyor. Nvidia hisselerinin hala alınabilir olduğunu belirten analistler, şirketin uzun vadede başarılı olacağına inanıyor.