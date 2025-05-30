DeepSeek güncellendi: OpenAI ve Google'a meydan okuyor

Haber Merkezi

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, R1 akıl yürütme modelinin R1-0528 olarak adlandırılan yeni bir sürümünü geliştirici platformu Hugging Face'te yayınladı.

Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da bu hamle DeepSeek'in yapay zeka alanındaki hızlı ilerleyişini ve ABD'li rakiplerine karşı artan rekabet gücünü gösteriyor.

DeepSeek'in güncellenen DeepSeek R1 akıl yürütme modeli, kod üretimi açısından LiveCodeBench liderlik tablosunda OpenAI'nin o4 mini ve o3 modellerinin hemen arkasında yer aldı.

Bu kıyaslama, UC Berkeley, MIT ve Cornell'den araştırmacılar tarafından geliştirildi ve DeepSeek'in modelinin xAI'nin Grok 3 mini ve Alibaba'nın Qwen 3'ünü geride bıraktığını gösterdi.

DÜŞÜK MALİYETLİ OLMASI DİKKAT ÇEKİYOR

DeepSeek'in ocak ayında R1 modelini piyasaya sürmesi, ABD'nin ihracat kontrollerinin Çin'in yapay zeka alanındaki ilerlemesini engellediği düşüncesine meydan okumuştu.

Şirket, ABD'deki sektör liderleriyle rekabet eden, hatta onları geride bırakan modelleri çok daha düşük maliyetle sunarak dikkat çekti.

Bu durum, Çin dışındaki teknoloji hisselerinin düşmesine neden olmuş ve yapay zekanın ölçeklendirilmesinin büyük bir işlem gücü ile yatırım gerektirdiği inancını sorgulatmıştı. Güncellenen DeepSeek R1 ile bu etki devam ediyor.

DeepSeek'in çığır açan R1 modeline yanıt olarak Çinli teknoloji devleri Alibaba ve Tencent, kendi modellerini piyasaya sürerken, Google ve OpenAI da stratejilerini ayarladı.

Google'ın Gemini modeli indirimli erişim katmanları sunarken, OpenAI fiyatlarını düşürdü ve daha az işlem gücü gerektiren o3 Mini modelini çıkardı.