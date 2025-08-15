DeepSeek, Huawei çiplerindeki sorunlar nedeniyle yeni modelini erteledi

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, merakla beklenen yeni dil modeli R2'nin lansmanını ertelediğini duyurdu.

Financial Times'ın haberine göre bu ertelemenin arkasında, Huawei'nin yerli üretimi olan Ascend çiplerinin eğitim denemelerinde başarısız olması yatıyor.

EĞİTİM İÇİN ZORUNLU NVIDIA'YA DÖNÜŞ

Yaşanan teknik sorunlar nedeniyle DeepSeek, R2 modelini eğitmek için Huawei çipleri yerine NVIDIA çiplerini kullanmaya karar verdi.

Bu durum, Çin'in yerli yapay zeka geliştiricilerini Huawei çiplerini kullanmaya teşvik etme stratejisine rağmen yaşandı.

ÇİN'İN "YERLİ ÇİP" STRATEJİSİNE DARBE

Bu gelişme, Çin'in ABD yapımı çiplere olan bağımlılığını azaltma planı için bir darbe olarak yorumlanıyor.

Pekin'in baskılarına rağmen NVIDIA'nın H20 çipinin Çin'deki en popüler yapay zeka çipi olmaya devam etmesi, yerli teknolojinin henüz istenen seviyeye ulaşamadığını gösteriyor.