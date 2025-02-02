DeepSeek'in Nvidia çiplerini satın almak için ABD yaptırımlarını aştığı iddia edildi

Haber Merkezi

ABD ve Çin arasındaki teknoloji rekabeti yapay zeka alanında da devam ediyor. ABD'li yetkililer, Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerini Singapur üzerinden satın aldığı iddiasını araştırıyor.

DeepSeek, ChatGPT'ye rakip olan DeepSeek-R1 adlı yapay zeka modeliyle büyük bir başarı elde etmişti. Düşük maliyetli ve yüksek performanslı R1, ABD'li teknoloji şirketlerini endişelendirmişti.

ABD AMBARGOSU

ABD, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerini Çin'e satmasını yasaklamıştı. DeepSeek'in bu yasağı delerek Nvidia çiplerini Singapur üzerinden temin ettiği iddia ediliyor.

BEYAZ SARAY VE FBI ARAŞTIRIYOR

Beyaz Saray ve FBI, DeepSeek'in ABD ambargosunu deldiğine dair iddiaları araştırıyor.

Nvidia ise ortaklarının tüm yasalara uymasını beklediğini ve aksi yönde bir bilgi alınması durumunda harekete geçeceğini açıkladı.

DeepSeek'in başarısı, Çin'in yapay zeka alanındaki hızlı gelişimini gösteriyor. ABD'nin ihracat kısıtlamalarına rağmen Çinli şirketler, yapay zeka teknolojilerinde önemli ilerlemeler kaydediyor.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, DeepSeek'in ABD'li şirketlerle rekabet etmesinin sorun olmadığını ancak bunu yaparken ABD teknolojilerini kullanmaması gerektiğini söyledi.