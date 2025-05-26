Dell, yapay zeka eğitmek için yeni bir laptop piyasaya sürdü

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Dell Technologies World'de tanıtılan yeni Dell Pro Max Plus iş istasyonu, tamamen yapay zeka donanımına sahip.

Çoğu iş istasyonu gibi sadece bir GPU'ya güvenmek yerine, bu cihaz Qualcomm tarafından üretilen özel bir nöral yardımcı işlemciyle (NPU) geliyor.

Bu dizüstü bilgisayar, devasa çok milyar parametreli modeller çalıştırmak gibi büyük yapay zeka iş yüklerini yerel olarak idare etmek için tasarlandı.

YEREL YAPAY ZEKA İŞLEME KAPASİTESİ VAR

Dell Pro Max Plus, GPU'yu tamamen ortadan kaldırarak yerine ayrı bir NPU ile kurumsal sınıf yapay zeka donanımına sahip ilk dizüstü bilgisayar olma özelliğini taşıyor.

Bu cihaz, Qualcomm'un AI 100 Arayüz Kartı üzerinde çalışarak buluta bağlanmaya gerek kalmadan yerel olarak 109 milyara kadar parametreye sahip yapay zeka modelleri çalıştırma imkanı sunuyor. Bu, 32 yapay zeka çekirdeği ve 64 GB ayrılmış LPDDR4x belleğiyle destekleniyor.

Bu tür cihaz içi yapay zeka işleme, işletmeler için büyük önem taşıyor. Hassas verilerin, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin ve istemlerin gizli ve korumalı kalmasını sağlıyor.

Ayrıca, yapay zeka modellerini yerel olarak çalıştırmak, şirketlerin sunucu alanı veya bulut bilgi işlem süresi için ödeme yapması gerekmediği anlamına geliyor, bu da önemli bir maliyet avantajı sunuyor.

Mühendisler, uzak altyapıya güvenmeden, yerinde yapay zeka araçları oluşturup test edebiliyorlar.