Delta Aquarid meteor yağmuru gökyüzünde görsel şölen sunacak

Gökyüzü meraklıları için heyecan verici bir dönem başlıyor. Her yıl gerçekleşen Delta Aquarid meteor yağmuru, bu haftadan itibaren gözlemlenebilecek ve temmuz sonuna doğru en yoğun dönemine ulaşacak.

NE ZAMAN VE NASIL İZLENİR

Meteor yağmurunun en yoğun aktivitesinin 28-30 Temmuz tarihleri arasında olması bekleniyor, ancak bu gök olayı öncesinde ve sonrasında da güçlü bir şekilde devam ediyor.

Gözlem için en iyi zaman olan gece yarısından sonra Ay'ın batmış olması, en sönük meteorların bile görülebilmesine olanak tanıyacak.

BU METEOR YAĞMURUNU ÖZEL KILAN NE

Saatte 15 ila 20 arasında meteor görülmesi beklenen Delta Aquarid meteor yağmuru, ardında bıraktığı kalıcı izlerle biliniyor.

96P/Machholz kuyruklu yıldızından kopan toz taneciklerinin oluşturduğu bu izler, meteor kaydıktan sonra dakikalarca gökyüzünde parlamaya devam edebiliyor.