Deniz salyası oluşumunun Marmara Denizi'ne etkileri araştırılıyor

Bilim insanları, 5 yıllık proje kapsamında müsilajın etkilerini incelemek için harekete geçti.

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyası mercek altına alındı.

Son dönemde yer yer geniş alanlara yayılan ve müsilaj da olarak bilinen görüntü kirliliği, zaman zaman Gemlik Körfezi'nde de etkisini hissettiriyor.

Yüzeyde kimi zaman kaybolsa da yeniden görülen müsilaj, ilçede etkili olan yağmurun ardından kıyılarda yoğunlaştı.

DENİZ SALYASINA İNCELEME

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Su Ürünleri Bölümü tarafından hazırlanan projeyle, Marmara Denizi'nin birçok bölgesinde yayılan müsilajın (deniz salyası) etkileri inceleniyor.

Enstitü Müdürü Erdinç Veske koordinesinde yürütülen ve 5 yıl sürmesi planlanan proje hakkında açıklamalarda bulunan Su Ürünleri Bölüm Başkanı Alpaslan Kara, müsilajın pek çok zincirleme etkiden meydana geldiğini söyledi.

"ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINMALI"

Üniversitelerden alanlarında uzmanlaşmış bilim insanlarıyla çalıştıklarını belirten Kara, "İstanbul Üniversitesi'nden çok değerli hocamız Doç. Dr. Ahsen Yüksek ve Doç. Dr. Nazlı Demirel ile Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hijran Yavuzcan projemizde etkin bir şekilde görev yapmakta. Hem verilerin elde edilmesi hem de değerlendirilmesinde beraber çalışıyoruz." dedi.

Kara, "Müsilajın minimumda kalması için neler yapmalıyız? Ne gibi önlemler almalıyız?" sorularına cevap bulmayı, öneriler ortaya koymayı amaçladıklarını anlattı.

Müsilajın ortaya çıkmasında ekosistemde yaşayan canlıların dengesinin bozulmasından sanayi ve evsel atıklara kadar çevreyi etkileyen pek çok dinamik olduğunu dile getiren Kara, bu konuda bütün paydaşlarla önleyici tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

ERKEN UYARI SİSTEMİ KURMAYI HEDEFLİYORLAR

Projede ilk amaçlarının müsilaja yol açan etkilerin net olarak belirlenmesi olduğunu kaydeden Kara, şöyle konuştu:

"Erdek Körfezi çok önemlidir çünkü Erdek Körfezi, Marmara Denizi'nin akciğerleridir. Oksijen seviyesinin en yüksek olduğu Marmara Denizi'nde balıkların en çok üremek için tercih ettiği bir bölgedir. 2019 yılında yaptığımız bir çalışmada müsilajın geleceğini gördük, ne yazık ki tahminlerimiz de doğru çıktı ve bu durumlara geldik.

Proje sonunda inşallah müsilaja sebep olan tüm etkileri ortaya koyup, uzun vadede geliştirebilirsek bir erken uyarı sistemiyle sebep olan tüm etkileri iyileştirip müsilaj oluşumunu bir daha görmeyiz. Daha iyi, daha sağlıklı bir Marmara ekosistemi için elde edeceğimiz sonuçları ve önerileri uygulamaya koyup inşallah Marmara Denizi'nin çok daha iyi bir hale gelmesini sağlayabiliriz."





Marmara'daki deniz salyası görüntülendi ViDEO



