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    Dev asteroit, 29 Nisan'da Dünya'nın yakınından geçecek

    1998 OR2 adı verilen 2.4 kilometre çapındaki asteroitin, yarın Dünya'nın yakınından geçmesi bekleniyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.04.2020 - 16:27
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    Dev asteroit, 29 Nisan'da Dünya'nın yakınından geçecek

    İlk olarak ABD'nin Hawaii eyaletindeki Haleakala Gözlemevi'ndeki gök bilimciler tarafından, 24 Temmuz 1998'de keşfedilen "1998 OR2'' isimli dev asteroit,  2.4 kilometrelik devasa çapıyla dikkat çekiyor.

    Asteroitin, yarın Dünya'nın 6.3 milyon kilometre yakınından geçmesi bekleniyor. Yeryüzüne en yakın olacağı konumda Ay'dan 16 kat daha uzakta bulunacak gök taşının, Dünya'ya çarpma tehlikesi bulunmuyor.

    Görsel: 18 Nisan 2020'de çekilen, asteroitin radar görüntüsü

    asteroit

    GÖK BİLİMCİLER ASTEROİTİ TAKİP EDİYOR

    Arecibo Gözlemevi'ndeki gök bilimciler, koronavirüs tedbirlerine uyarak 1998 OR2 asteroitini yakından takip ediyor. Ayrıca çevrimiçi Sanal Teleskop Projesi'ni yürüten İtalyan astrofizikçi Gianluca Masi de asteroti sürekli takip ediyor.

    Arecibo Gözlemevi'nde çalışanlar, asteroiti böyle gözlemliyor:

    Arecibo

    Arecibo

    Arecibo

    Instagram: @eshteknoloji

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