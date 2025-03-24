Dev bataryaya sahip Honor Pad X9a tanıtıldı: İşte özellikleri

Haber Merkezi

Honor, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Çin merkezli teknoloji devi, yeni tableti Honor Pad X9a'yı tanıttı.

Şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken bu tablet, özellikle devasa bataryasıyla ön plana çıkıyor.

NET VE AKICI EKRAN DENEYİMİ

Honor Pad X9a, 2508×1504 çözünürlüğe sahip 11,5 inçlik bir LCD ekrana sahip. 120Hz yenileme hızı, animasyonların ve kaydırmaların akıcı olmasını sağlarken, 400 nit parlaklık ise parlak ortamlarda bile net bir görüntü sunuyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE YETERLİ DEPOLAMA

Qualcomm Snapdragon 685 işlemcisiyle güçlendirilen Honor Pad X9a, günlük işler için yeterli performansı sunuyor.

8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama, sorunsuz çoklu görev performansı ve uygulamalar, videolar ve fotoğraflar için geniş alan sağlıyor.

KAMERA VE BATARYA ÖZELLİKLERİ

Tablet, 5 MP ön kamera ve 8 MP arka kameraya sahip. Bu kameralar, günlük fotoğrafçılık ve görüntülü görüşmeler için yeterli performansı sunuyor.

8.300 mAh'lik devasa batarya ve 35W hızlı şarj desteği ise gün boyu kesintisiz kullanım imkanı sunuyor.

Honor Pad X9a'nın fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, tabletin Malezya'da piyasaya sürüleceği biliniyor.

Honor, rekabetçi fiyatlarıyla tanınan bir marka olduğundan, bu tabletin de uygun bir fiyatla sunulması bekleniyor.