Dev kara deliğin yuttuğu yıldız Dünya'dan gözlemlendi

Avrupa Güney Gözlemevi’nden bilim insanları, süper kütleli bir kara deliğin parçalayarak yuttuğu yıldızdan gelen ışıkları yakalamayı başardı.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala bilim insanları tarafından en çok merak edilen yapılar arasında bulunuyor.

Avrupa Güney Gözlemevi’nden bilim insanları, süper kütleli bir kara delik tarsfından parçalanıp yutulan bir yıldızın saçtığı ışıkları gözlemlemeyi başardı.

215 milyon ışık yılı uzaklıktaki Eridanus takımyıldızında bulunan ve kara deliğe oldukça yakın olan yıldızdaki olay, gök bilimcilerin bugüne kadar gözlemleyebildiği en yakın yutulma anı oldu.

Görsel: Süper kütleli bir kara delik tarafından parçalara ayrılan bir yıldızın çizimi





YARISI PARÇALANDI YARISI DIŞA ATILDI

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Gökbilimci Edo Berger, yıldızın yarısının, Güneş'in kütlesinin bir milyon katı olan bir kara deliğe doğru parçalandığını diğer yarısının ise dışa doğru atıldığını söyledi.

Bilim insanlarına göre ince şeritler halindeki bu akımlar, kara deliğe düştüğünde parlak bir enerji patlamasına neden oluyor. Gök bilimciler tarafından gözlemlenebilen bu olaya “spagettileşme” adı veriliyor.

Bulguların, gök bilimcilerin kara delikleri daha iyi tanımasını sağlayacağı düşünülüyor. AT2019qiz olarak adlandırılan bu özel olay, süper kütleli kara deliklerin çevresindeki uç koşullarda maddenin nasıl davrandığının anlaşılmasına öncülük edebilir.

Olay anının çizim görselleri:







