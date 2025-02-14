Discord uygulamasının erişime açıldığı iddia edildi

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İstanbul'un Fatih ilçesinde iki genç kadını katledip intihar eden Semih Çelik isimli sapkının cinayetlerine destek veren sosyal medya grupları olduğu ortaya çıkmıştı.

Discord üzerinden toplanan sapkınların, özellikle kız çocuklarını tuzağa düşürerek cinsel istismarda bulundukları belirlenmişti.

İSTİMARCILAR NEDENİYLE KAPATILMIŞTI

Kız çocuklarını tehdit ederek sapkın eylemlerde bulunduran ve paralarını gasbeden zanlılar, sosyal medyada isim isim ifşa edilmişti.

Yaşananların ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi.

ERİŞİME AÇILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yaklaşık 4 aydır erişime kapalı olan Discord uygulamasının, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tekrar erişime açıldığı iddia edildi.

Resmi kaynaklar konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ancak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi web sitesinde Discord'a uygulanan erişim engelinin hâlâ devam ettiği belirtiliyor.

BAKAN URALOĞLU'NDAN SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te yaptığı açıklamada, Discord ve benzeri platformların içerik çıkarma taleplerini karşılamamaları nedeniyle erişim engeliyle karşılaştıklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu, platformların Türkiye'deki yasal çerçeveye uygun hale getirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ve hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından erişim engelinin kaldırılabileceğini ifade etti.

RUSYA'DA DA YASAKLANDI

Sosyal medya platformlarına ilişkin tüm dünyada tartışmalar yaşanırken Rusya, Discord’un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülkede engellendiğini açıklamıştı.