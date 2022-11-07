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    Dizüstü bilgisayar pazarını zor günler bekliyor

    Pandemi döneminde iyi bir çıkış yakalayan dizüstü bilgisayar pazarı, yeniden düşüşe geçti.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 16:05
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    Dizüstü bilgisayar pazarını zor günler bekliyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışma ve eğitim uygulamalarının artması, dizüstü bilgisayar satışlarını oldukça olumlu etkilemişti.

    Ancak pandeminin etkisini yitirmesi ve küresel ekonomik sorunlar, laptop pazarını olumsuz etkilemeye başladı.

    Yapılan pazar araştırmasına göre, yılın son çeyreğinde dizüstü pazarında 42.9 milyon adet satış yapılacağı tahmin ediliyor.

    2022 genelinde ise toplam satışlar 189 milyon seviyesinde olacak. Bu rakamlar, 2019 yılının da altında kalıyor.

    2023'te düşüş daha sert olacak

    Global ekonomik kriz nedeniyle 2023 yılında dizüstü bilgisayar satışlarının daha da düşmesi bekleniyor.

    Tahminlere göre, gelecek yıl satışlar 176.6 milyon ile son 4 yılın en düşük seviyesine inecek.

    laptop

    Her ne kadar pazar genelinde düşüş yaşansa da üst seviye dizüstü bilgisayar segmenti için işler iyi gidiyor.

    Oyuncu ve profesyonel dizüstü modelleri, yüksek kâr marjını korudukları için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor.


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