DNA yapısının keşifçisi Nobel ödüllü James Watson hayatını kaybetti

Amerikalı bilim insanı James Dewey Watson, 25 yaşında DNA’nın çift sarmal yapısını keşfetmesine katkıda bulunmuştu. Watson, Perşembe günü New York’taki evinde 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Oğlu Duncan Watson, babasının enfeksiyon tedavisi gördükten sonra götürüldüğü hospiste hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu bilgi New York Times tarafından duyuruldu.

NOBEL ÖDÜLÜ KAZANDIRAN KEŞİF

Watson ve eş-keşifçisi Francis H.C. Crick, 1962 yılında DNA’nın çift sarmal yapısını keşfederek Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldü. DNA, genetik bilgiyi taşıyan ve kromozomların temelini oluşturan molekül olarak bilim dünyasında devrim niteliğinde kabul edildi.

GENETİK BİLİMİNE ÖNCÜLÜK ETTİ

1953’te DNA yapısının keşfi, genetik alanında pek çok ilerlemenin yolunu açtı. Bu keşif, mutasyonların tespitinden genetiği değiştirilmiş ürünlerin geliştirilmesine ve CRISPR-Cas9 gibi gen düzenleme teknolojilerinin ortaya çıkmasına kadar geniş bir etki yarattı.

FRANKLİN'İN KATKILARINI KÜÇÜMSEMESİ NEDENİYLE ELEŞTİRİLDİ

Watson, Rosalind Franklin’in katkılarını küçümsemesi ve tartışmalı açıklamaları nedeniyle eleştirildi. Franklin’in X-ışını sonuçları ve yayımlanmamış araştırmaları, Crick ve Watson tarafından kullanılmıştı.

NOBEL MADALYASI AÇIK ARTIRMADA SATILDI

2014’te Watson, bilim camiasından izole olduğunu belirterek Nobel madalyasını satacağını açıkladı. Satıştan elde edilen gelirin bir kısmını bilimsel araştırmalara bağışlamayı planladı. Madalya, açık artırmada 4,8 milyon dolara alıcı buldu.

IRKÇI SÖYLEMLERİ NEDENİYLE UNVANLARI İPTAL EDİLDİ

2019 yılında Watson, ırk ve zeka arasında ilişki kuran açıklamaları tekrar ettiği gerekçesiyle onursal unvanlarını kaybetti.

Watson, 1977’de Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırılmış, 12’den fazla üniversiteden onursal derece almış ve Ulusal Bilimler Akademisi üyesi olmuştu.