Doğu Anadolu Gözlemevi’nin 4 metrelik teleskop aynasının montajı başladı

Doğu Anadolu Gözlemevi’nde 4 metrelik teleskop aynasının montaj işlemleri başladı.

Erzurum şehrinde yer alan ve 3 bin 170 metre yüksekliğe inşa edilen Doğu Anadolu Gözlemevi, Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak.

Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki 3 bin 170 metre yüksekliğe sahip Karakaya Tepesi'nde 2012'de inşa edilmeye başlanan DAG, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önemli gözlemevleri arasında yer alıyor.

Dev teleskop aynasının montaj işlemleri başladı

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz yıl kasım ayında Rusya'nın başkenti Moskova'dan Erzurum’a gelen ve şartların elverişli hale gelmesiyle birlikte Doğu Anadolu Gözlemevi'ne çıkarılan 4 metrelik teleskop aynasının montaj sürecine başlandı.





DAG çerçevesinde yürütülen çalışmaların en kritik ve hassas aşamalarından birisi olan DAG teleskobuna 4 metre çapındaki ayna uzmanlarca yerleştirilirken, 90 ve 70 santimetre çapındaki 2 aynanın da kurulumu için montaj işlemleri alanında uzman ekiplerce hassas bir şekilde yürütülüyor.

2023 yılının Mayıs ayında kullanılabilir hale gelecek teleskoptan, gözlemevindeki testlerin başlamasıyla ilk ışık alınacak.



