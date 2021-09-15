Dolandırıcılar, iPhone tanıtım etkinliğini kullandı

Apple'ın dün akşam gerçekleştirdiği tanıtım etkinliğini fırsat bilen dolandırıcılar, izleyenlerden kripto para talep etti.

ABD'li teknoloji devi Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 13 modellerini tanıtmıştı.

Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar, YouTube üzerinden sahte bir Apple canlı yayını açarak izleyenlerden kripto para talep etti.

Paylaştıkları adrese kripto para gönderilmesini isteyen kötü niyetli kişiler, Apple'ın gönderilen miktarın iki katı kadar ödeme yapacağını söyleyerek insanları tuzağa çekti.

180 BİNDEN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

Dolandırıcıların, bu yöntemle ne kadarlık bir kripto para topladığı merak konusu olurken, söz konusu sahte canlı yayını yaklaşık 180 bin kişi izledi.

YOUTUBE YAYINI KAPATTI

Yaklaşık 70 dakika sonra YouTube, durumun farkına vardı ve canlı yayını kapattı.