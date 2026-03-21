Donald Trump, 6G'nin olimpiyatlara kadar hazır olmasını istiyor

ABD hükümeti, normal şartlarda 2030 yılında piyasaya sürülmesi beklenen 6G teknolojisinin zaman çizelgesini büyük ölçüde hızlandırmayı hedefliyor.

Qualcomm yetkilisi Nate Tibbits, hükümetin bu hızlandırılmış plan doğrultusunda teknolojiyi 2028 yazındaki oyunlara yetiştirmek istediğini vurguladı.

STANDARTLAR 2028 YILINA YETİŞMEYEBİLİR

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), 6G IMT-2030 çerçevesi için teknoloji sunma sürecini ancak 2027 yılında başlatacak.

Bu sürecin ve ilk 6G standardı olan 3GPP'nin 21. sürümünün 2030 yılından önce tamamen dondurulması beklenmiyor.

Standartların 2028 yılına kadar kesinleşmeyecek olması, olimpiyatlarda sunulacak cihazların tam anlamıyla 6G olamayacağını gösteriyor.

Bu nedenle, dev etkinlikte sergilenecek ticari cihazların aslında 6G görünümüne sahip gelişmiş 5G cihazlar olacağı öngörülüyor.