Donald Trump, başka bir Çinli şirket Tencent Games’ten bilgi istedi

Huawei, TikTok ve WeChat gibi Çinli firmalara ağır yaptırımlar uygulayan ABD başkanı Donald Trump, bu sefer de Çinli bir oyun firması olan Tencent Games’in peşine düştü.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, ABD ve Google tarafından çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmış ve şirketin Amerikan şirketleriyle iş yapması engellenmişti.

Ayrıca Donald Trump, Çinli video uygulaması TikTok'un ABD'deki haklarını satın almak için harekete geçmiş ve aksi halde uygulamayı yasaklayacağını ifade etmişti.

TRUMP, ŞİMDİ DE TENCENT GAMES'İ GÖZÜNE KESTİRDİ

Çinli şirketler ile bir şekilde ilişkisi olan hiçbir platforma kontrol dışı hareket etme imkânı vermek istemeyen Trump hükümeti, Çinli Tencent Holdings ile iş ilişkileri olan oyun firmalarından, güvenlik protokollerini nasıl yürüttüklerine dair bilgi istemeye başladı.

İlk etapta Riot Games ve Epic Games oyun stüdyoları, bu bilgileri hükümete sağlayacak.

Çinli Tencent’in, oyun dünyasındaki ağırlığı yadsınamaz. Şirketin, Epic Games ve Riot Games stüdyolarındaki hisselerinin yanında, Activison dahil pek çok firmada yatırımları bulunuyor,

Bu nedenle ABD oyun sektörünün büyük bir kısmının Tencent'in gölgesi altında olduğunu söylemek yanlış olmaz.

ABD hükümeti ile Çinli Tencent arasıdaki belirsizlik devam ederken, tıpkı TikTok örneğinde olduğu gibi Tencent hisselerinin ABD’li firmalara devredilmesi talep edilebilir.