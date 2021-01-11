Donald Trump, sosyal medya platformlarına karşı sert adımlar atacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinin son günlerinde Twitter'ın hesabının askıya almasını fırsat bilerek, sosyal medya şirketlerine "savaş başlatacağı" öne sürüldü.

Donald Trump’ın destekçileri, geçtiğimiz günlerde kongre binasını işgal etmiş, başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook ve Twitter hesapları askıya alınmıştı.

Twitter’ın kişisel hesabını askıya almasının ardından kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıklayan Trump, oldukça öfkeli.

CİDDİ ADIMLAR ATILABİLİR

Gelen haberlere göre isminin açıklanmasını istemeyen bir danışman, Trump'ın, Twitter'ın hesabının kapatılmasını fırsat bilerek, kongre baskınına dair gündemi değiştirmek için bu hafta Twitter ve diğer sosyal medya platformlarına karşı ciddi adımlar atacağını söyledi.

Danışman, Başkan Trump'ın Twitter'ın girişiminin hem kendisine hem de destekçilerine yönelik saldırı olduğu algısı oluşturacağını ve bu motivasyonla Twitter ve Facebook gibi sosyal medya devleriyle mücadeleye girişeceğini kaydetti.

Trump ve Cumhuriyetçilerin, sosyal medya şirketlerinin muhafazakarlara yönelik ön yargılarından yakındığı bilinirken, danışman, "Bu sadece Trump ile ilgili değil, ona oy veren 75 milyon Amerikalıya yönelik." ifadesini kullandı.

TRUMP'ÇILAR TWITTER'I TERK EDİYOR

Nypost sitesinin haberine göre, hesabı kalıcı olarak kapatılan Trump'ın taraftarları Twitter'ı terk etmeye başladı.

Twitter'da çok sayıda Trump yanlısı, alternatif platform arayışında olduklarını vurgularken, on binlerce kişinin Parler ve Gab gibi sosyal paylaşım sitelerine yöneldiği kaydediliyor.

Öte yandan Apple, Google ve Amazon, ABD'nin hızla büyüyen sosyal medya platformları arasında gösterilen ve Trump taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya uygulaması Parler'e ambargo uyguladı ve uygulamayı mağazalardan kaldırdı.

ABD basınında ise Parler'e uygulanan ambargo, Trump ve taraftarlarının sesini kısma girişimi olarak değerlendiriliyor.