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    Donald Trump, TikTok'un rakip uygulamasında hesap açtı

    ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un rakibi olan Triller ismli mobil uygulamada hesap açarak şimdiden takipçi sayısını artırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 09:44
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    Donald Trump, TikTok'un rakip uygulamasında hesap açtı

    Son zamanlarda ABD'nin gündemini bir hayli meşgul eden Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, ülkedeki haklarını satmak için Microsoft ile görüşme halinde.

    TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik bir kararname yayınlayan Donald Trump, bu konuda kararlı tavrını sürdürüyor.

    TRUMP, TRILLER'DA HESAP AÇTI

    ABD ile TikTok arasındaki süreç devam ederken, Donald Trump çok ilginç bir adım daha attı. ABD başkanı, TikTok'un  rakibi olan Triller ismli mobil uygulamada hesap açtı.

    Trump, ABD merkezli Triller'da açtığı hesapla şimdiden hatırı sayılır bir kitleye ulaştı. Zira hesap üzerinden yayınlanan tanıtım videosu 1 milyondan fazla izlendi.

    Donald Trump, TikTok un rakip uygulamasında hesap açtı #1

    TIKTOK'A RAKİP OLARAK GELİŞTİRİLDİ

    TikTok’a rakip olarak geliştirilen ve hemen hemen aynı özelliklere sahip Triller, birkaç hafta içerisinde ABD’de 700 binden fazla cihaza indirildi.

    ABD'deki operasyonlarını herhangi bir Amerikan şirketine satmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyuran Trump, güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini belirtimişti.

    Instagram: @eshteknoloji

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