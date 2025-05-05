Donald Trump'ın bütçe kesintileri NASA'nın görevlerini etkiliyor

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Donald Trump yönetiminin önerdiği yeni bütçe planı, ABD uzay ajansı NASA'nın finansmanında 6 milyar dolara kadar büyük bir kesinti öngörüyor.

Bu miktar, kurumun 24,8 milyar dolarlık mevcut bütçesinde yaklaşık yüzde 25'lik bir azalma anlamına geliyor ve bütçeyi kabaca 18,8 milyar dolara düşürüyor.

Teklif, NASA'nın devasa Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ve Orion kapsülünün iki ek görevden sonra sonlandırılmasını hedefliyor.

Ayrıca, ajansın tüm bilim programlarında kesintiler yapılması ve Artemis programının bir parçası olan Ay yörüngesindeki Gateway uzay istasyonunun iptal edilmesi de gündemde.

ABD TARİHİNDE NASA'NIN EN BÜYÜK KESİNTİSİ

Gezegen Derneği (Planetary Society) gibi kuruluşlar önerilen bütçe kesintilerini sert bir dille eleştirdi. Dernek, bunu "Amerikan tarihinde NASA'ya yapılan en büyük yıllık kesinti" olarak nitelendirdi.

Önerilen bütçe planı, Ay keşfine (7 milyar dolardan fazla) ve Mars odaklı programlara (1 milyar dolar) daha fazla vurgu yapıyor.

Belgede, NASA'nın Ay'a yönelik SLS ve Orion uçuşlarının, daha iddialı sonraki Ay görevlerine olanak tanıyacak daha uygun maliyetli ticari sistemlerle değiştirilmesi öneriliyor.

Bütçe dokümanında, "Sadece SLS'nin fırlatma başına maliyeti 4 milyar dolar ve bütçenin yüzde 140 üzerinde" ifadeleri yer alıyor.

Önerilen kesintiler NASA'nın bilim bütçesini de sert bir şekilde vuracak. Uzay Bilimi programlarında 2,2 milyar dolarlık, Dünya Bilimi programlarında ise 1,1 milyar dolarlık bir kesinti öngörülüyor.