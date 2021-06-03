Donald Trump'ın sosyal medya platformu 1 ay içinde kapatıldı

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay açtığı sosyal medya platformu, sadece 1 ay hizmet verdikten sonra sonlandırıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, geçtiğimiz ocak ayında kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Sosyal medya platformlarının aldığı bu karar sonrasında Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformu kuracağını açıklamıştı.

AÇILMASI İLE KAPANMASI BİR OLDU

Sözünün arkasında duran Trump, Twitter benzeri kendi sosyal medya platformunu geçtiğimiz ay yayına aldı. Ancak platform, açılışının üzerinden 1 ay geçtikten sonra kapatıldı.

BİR DAHA AÇILMAYACAK

Trump’ın yardımcısı Jason Miller, platformun kapatıldığını ve tekrar açılmayacağını doğrularken, sahip oldukları planlardan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Trump'ın sosyal medya platformu, kurulduğu ilk günden bu yana kişilere ‘özgür ve güvenli şekilde konuşma imkânı’ sunması ile ön plana çıkmıştı.

Trump'ın paylaşımlarının yer aldığı kişisel blog şeklindeki sosyal platformda yer alan kullanıcılar, gönderileri beğenip Facebook veya Twitter‘da paylaşabiliyordu.

Bu sayede Trump, dolaylı yolla da olsa açıklamalarını Facebeook ve Twitter gibi platformlara aktarıyordu.

BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ

Trump’ın yardımcısı Miller, platformun neden kapandığına dair ayrıntı vermedi. Ancak görünüşe göre Trump, kendi sosyal medya uygulaması için çok iddialı olsa da beklenen ilgiyi görmedi.