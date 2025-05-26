Donald Trump'tan Apple ve Samsung'a çağrı: Ya ABD'de üretin ya da yüzde 25 vergi ödeyin

Haber Merkezi

Donald Trump, Apple ve Samsung gibi dev akıllı telefon üreticilerini ABD pazarı için üretimlerini ülke içine taşımaya zorluyor.

Bu yapılmazsa, ürünlerine yüzde 25 oranında bir ithalat vergisi uygulayacağı konusunda uyardı. Trump, bu mesajı Truth Social platformunda paylaşarak, kuralın tüm şirketler için geçerli olması gerektiğini belirtti.

Apple, iPhone üretiminin bir kısmını Hindistan'a kaydırmış olsa da iPhone'ların yaklaşık yüzde 90'ı hala Çin'de üretiliyor.

Samsung ise artık Çin'de telefon üretmiyor; üretimini Güney Kore, Vietnam, Hindistan ve Brezilya'da gerçekleştiriyor.

30 MİLYAR DOLARA MAL OLABİLİR

Uzmanlar, Trump'ın bu talebinin gerçekçi olmadığını belirtiyor. Wedbush Securities analisti Dan Ives, Apple'ın tedarik zincirinin sadece yüzde 10'unu ABD'ye taşımanın üç yıl süreceğini ve 30 milyar dolara mal olacağını söyledi.

Tüm üretimi ABD'ye getirmenin bir iPhone'un fiyatını 3 bin 500 dolara çıkarabileceği belirtiliyor; çünkü ABD'de Asya'dakiyle aynı düşük maliyetli tedarik zinciri bulunmuyor.

Steve Jobs bile 2010'da ABD'nin böyle bir üretimi destekleyecek yeterli sayıda yetenekli mühendisinin olmadığını belirtmişti.

Trump, bu fikri Apple CEO'su Tim Cook ile birkaç kez gündeme getirdi. Yüzde 25'lik gümrük vergisi yürürlüğe girerse, yeni iPhone'ların fiyatları bu sonbaharda artabilir.