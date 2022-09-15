Dubai, 5 milyar dolara Ay inşa edecek

Dubai, 5 milyar dolara Ay inşa edecek

Dubai, 5 milyar dolar harcayarak Ay'ın kopyası olan devasa bir tatil köyü inşa etmek istiyor.

NASA, Artemis projesiyle insanları yeniden Ay'a gönderme planları yaparken, Dubai'nin Ay'da yürümek için başka planları var.

Kanadalı mimarlık şirketi Moon World Resorts, Dünya'nın uydusu Ay'a benzeyen 5 milyar dolarlık bir tatil yeri inşa etme planlarını açıkladı.

Proje, Jeff Bezos'un veya Elon Musk'ın araçlarıyla uzay seyahati yapmaya imkanları olmayan ziyaretçilere Ay turizmi imkanı sunacak.

Ay koşulları sağlanacak

“Ay kolonisi” olarak adlandırılan tatil yerinin, ziyaretçilerin gerçekten Ay yüzeyinde hissetmelerini sağlamak için gereken koşulların oluşturulacağı belirtiliyor.

Ayrıca ziyaretçiler, 224 metre yüksekliğindeki ana binanın disk şeklindeki üst yapısında yer alacak olan ve gökyüzü villaları olarak adlandırılan 300 özel butik konuttan birinde konaklayabilecek.

Konuklar, otel bünyesindeki gece kulübü, etkinlik merkezi, halka açık salon, spa merkezi ve hatta sizi tesis içinde gezdiren bir "Ay servisinden" faydalanabilecekler

Yapının, uzay ajansları ve gelecekte uzaya sehayat edecek astronotlar için bir merkez olarak hizmet etmesi için de planlar var.

BAE ekonomisine katkısı büyük

Kurucu ortaklar Sandra G. Matthews ve Michael R. Henderson, "Moon Dubai isimli proje; turizm, ulaşım, ticari ve konut amaçlı gayrimenkul, altyapı, finansal hizmetler, havacılık ve uzay, enerji, tarım, teknoloji ve tabii ki eğitim dahil BAE ekonomisinin her yönünü önemli ölçüde etkileyecek." dedi.

İki yılda inşa edilmesi beklenen yeni cazibe merkezinin, yılda yaklaşık 2.5 milyon turiste hizmet etmesi ve bölgedeki turist sayısını iki katına çıkarması amaçlanıyor.