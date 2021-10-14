Statista verilerine göre, dünya çapında oyun oynayanların sayısı 3 milyarı aşmış durumda. Asya'da oyuncu sayısı 1,48 milyarken, Avrupa'da bu sayı 715 milyon civarında.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan karantina önlemleri ve evden çalışma uygulamaları, oyun oynayan kişilerin sayısını oldukça artırdı.

Statista verilerine göre, dünya çapında oyun oynayanların sayısı 3 milyarı aştı. 2021'de Asya'da yaklaşık 1,48 milyar kişi video oyun oynadı. Bu sayı Asya'yı dünyanın en büyük oyun pazarı haline getirdi.

NTV'de yer alan habere göre Avrupa, 715 milyona yakın oyun tutkunuyla ikinci sırada yer aldı. Araştırma, dünya genelinde toplam 3,24 milyar insanın oyun oynadığını gösteriyor.

OYUN BİLGİSAYARLARINA TALEP FAZLA

Bilgisayar oyunları, hem konsol pazarında hem de mobil oyun platformlarında artan rekabete rağmen en popüler video oyun biçimlerinin başında geliyor.

Wepc'de yer alan 2021 oyun istatistikleri araştırmasına göre, bilgisayar oyun donanımı endüstrisinin 2023 yılına kadar 70 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bilgisayar sahiplerinin yüzde 48'inin cihazı video oyunları oynamak için kullandığı belirtiliyor.



