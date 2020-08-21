Dünya internet hız rekoru kırıldı: 178 terabit

Araştırmacılar, ışığı fiber optik kablodan geçirmeden önce modüle etmenin yeni yollarını geliştirerek, internet hızını saniyede 178 terabite kadar çıkarmayı başardı.

Geçtiğimiz mayıs ayında, 80 kızılötesi lazerin göreceği işi tek başına gören özel bir optik çip kullanan Avustralyalı bilim insanları, 44.2 terabit veri aktarım hızına ulaşarak, dünya internet hızı rekoru kırmıştı.

Londra Üniversitesi Akademisi'nde çalışan mühendisler, daha fazla bilgiyi daha küçük veri paketlerine sıkıştırmak için yeni bir teknoloji geliştirdiler ve dünya internet hız rekorunun yeni sahibi oldular.

SANİYEDE 178 TERABİT

Araştırmacılar saniyede 178 terabit internet hızına ulaşarak, şu anda ABD, Japonya ve diğer bazı ülkelerdeki 10 Gb/sn hızının 17 bin 800 kat üzerine çıktı.

Araştırmacılar, bu kadar yüksek hızlı internete ulaşabilmek için ışığı fiber optik kablodan geçirmeden önce düzenlemenin ve sıkıştırmanın bir yolunu buldu.

Bilim insanlarına göre yeni rekor; mevcut internet alt yapısı kullanılarak kırıldığından, günlük hayatta kullandığımız internete daha kolay entegre edilebilir.

Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda yüksek hızlı internet bağlantılarına oldukça ihtiyaç var. Birçok bilim insanı, böyle giderse birkaç yıl içerisinde küresel internet alt yapısının çökebileceğini söylüyor.