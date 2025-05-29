Dünya okyanuslarının yüzde 21'i gizemli bir şekilde koyulaşıyor: İşte nedeni

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Son bilimsel çalışmalar, gezegenimizin okyanuslarında endişe verici bir değişimi ortaya koydu; dünya okyanuslarının önemli bir bölümünde renk koyulaşması gözlemleniyor.

Global Change Biology dergisinde yayınlanan araştırma, 2003-2022 yılları arasındaki uydu verilerini ve sayısal modelleri analiz ederek bu çarpıcı sonuca ulaştı.

DÜNYA OKYANUSLARININ YÜZDE 21'İ KOYULAŞIYOR

Araştırmaya göre, son yirmi yılda dünya okyanuslarının yüzde 21'inden fazlasında renklerin önemli ölçüde koyulaştığı tespit edildi.

Bu durum, deniz ekosistemlerinin temelini oluşturan ve deniz yaşamının yüzde 90'ını destekleyen, güneş ışığı alan sığ fotik bölgelerde değişikliklere neden oluyor.

Okyanusların yaklaşık yüzde 10'luk bir kısmında ise renklerin daha açık hale geldiği belirtilse de genel eğilimin endişe verici bir şekilde koyulaşma yönünde olduğu vurgulanıyor. Bu değişim, deniz canlılarının yaşam alanlarını doğrudan etkiliyor.

FOTİK BÖLGELER DARALIYOR, DENİZ YAŞAMI TEHDİT ALTINDA

Çalışma, okyanusların yüzde 9'undan fazlasında, yani yaklaşık Afrika kıtası büyüklüğündeki bir alanda, fotik bölge derinliklerinin 50 metreden fazla azaldığını ortaya koydu. Bazı bölgelerde ise bu daralmanın 100 metreyi aştığı belirlendi.

Fotik bölgelerin sığlaşması, hayatta kalmak ve üremek için ışığa bağımlı olan deniz canlıları için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Plymouth Deniz Laboratuvarı'ndan Profesör Tim Smyth, ışık bölgesinin daralmasının, ışığa ihtiyaç duyan canlıları yüzeye yaklaştıracağını ve burada rekabet etmek zorunda kalacaklarını belirtiyor.

OKYANUSLARIN KOYULAŞMASININ NEDENLERİ

Araştırmacılar, kıyı bölgelerindeki okyanusların koyulaşmasının temel nedeninin tarımsal faaliyetler ve artan yağışlar sonucu denize karışan besin ve tortu akışının artması olduğunu belirtiyor. Bu durum, plankton büyümesini teşvik ederek ışığın suyun derinliklerine nüfuz etmesini engelliyor.

Açık okyanuslarda ise alg patlaması dinamiklerindeki değişimlerin ve deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artışın okyanusların koyulaşmasına katkıda bulunduğu düşünülüyor. Bu faktörler, okyanus ekosistemleri üzerinde karmaşık etkilere yol açıyor.