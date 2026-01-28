Dünyada bir ilk: Alibaba'nın yapay zekası Qwen-3, uzayda çalıştırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alibaba Cloud'un geliştirdiği Qwen-3 yapay zeka modeli, Çinli uzay girişimi Adaspace Technology'nin yörünge bilişim merkezine yüklenerek başarılı bir şekilde çalıştırıldı.

Kasım ayında gerçekleştirilen bu tarihi operasyonla birlikte sistem, uzay ortamında birden fazla çıkarım görevini sorunsuz bir şekilde yerine getirdi.

SORGUDAN SONUCA SADECE İKİ DAKİKA

Şirket yöneticisi Wang Yabo, yerden gönderilen sorgunun işlenmesi ve sonucun tekrar Dünya'ya iletilmesi sürecinin teknik detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Verilen bilgiye göre, tüm bu karmaşık veri transferi ve analiz işlemleri toplamda iki dakikadan daha kısa bir sürede tamamlandı.

Qwen-3, Adaspace'in "Star-Compute Project" adını verdiği ve toplamda 2 bin 800 uydudan oluşması hedeflenen devasa uzay bilişim altyapısına entegre edildi.

Uzayda veri işleme yöntemi; sınırsız güneş enerjisi erişimi, doğal soğutma imkanı ve düşük veri iletim maliyetleri gibi fiziksel avantajlar sağlıyor.

2035 YILINDA TAMAMLANACAK

Proje kapsamında yeni bilişim merkezlerinin 2026 yılında fırlatılması, 2 bin 400 çıkarım uydusu ve 400 eğitim biriminden oluşan tam ağın ise 2035'te tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan Qwen-3 modeli, Meta'nın Llama topluluğunu geride bırakarak dünyanın en büyük açık kaynak yapay zeka ekosistemi konumuna yükselmiş durumda.