Dünyada ısı ölümlerinin yüzde 37'si iklim değişikliği kaynaklı

Yapılan son araştırmaya göre, iklim değişikliğine bağlı ısı artışından kaynaklanan can kayıpları, ısıdan kaynaklı toplam ölümlerin yüzde 37'sini oluşturuyor.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye sürükleniyor.

Nature Climate Change'de yayınlanan yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin korkunç boyutlarından birini gözler önüne seriyor.

1991'den 2018'e kadar 732 şehirde ısı ölümlerini değerlendiren 70 bilim insanı, dünya çapındaki ölümlerin yüzde 37'sinin doğrudan iklim değişikliğine bağlı olduğunu tespit etti.

ÖLÜMLERİN ASIL SEBEBİ İNSAN

İsviçre'deki Bern Üniversitesi Sosyal ve Önleyici Tıp Enstitüsü'nde epidemiyolog olan Ana Vicedo-Cabrera, bu ölümlere doğrudan insanların sebep olduğunu vurguladı.

Şu anda dünyanın birçok bölgesinde, ısıdan kaynaklı ölümlerin sayısında artış var. Araştırmacılar, gelecekte daha fazla kişinin ölebileceğinden endişe ediyor.

Artan sıcaklığın bitkilerin fotosentez yapma oranlarında düşüşe neden olabileceği uyarısında bulunan bilim insanları, gelecekte ormanların da yok olacağını söylüyor.

2050 ÖLÜMCÜL OLACAK

Northern Arizona Üniversitesi'nde görev alan bilim insanlarına göre, sıcaklıkların bu şekilde artmaya devam etmesi halinde, 2050 yılına geldiğimizde insan eliyle salınan karbonun etkileri de zirveye ulaşacak ve ölümcül bir hal alacak.