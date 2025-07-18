Dünyadaki en büyük Mars kayası 5.3 milyon dolara satıldı

Yeryüzünde bugüne kadar keşfedilmiş en büyük Mars parçası, New York'ta gerçekleştirilen bir müzayedede 5 milyon doları aşan bir fiyata alıcı buldu.

NWA 16788 adı verilen 25 kilogram ağırlığındaki meteorit, bir asteroit çarpması sonucu Mars'tan fırlamış ve yaklaşık 225 milyon kilometrelik bir yolculuğun ardından Dünya'ya ulaşmıştı.

BEKLENTİLERİ AŞAN REKOR FİYAT

Müzayede öncesinde 2 ila 4 milyon dolar arasında bir fiyata satılması beklenen meteorit için son teklif 4,3 milyon dolar oldu.

Çeşitli ücretler ve masraflar eklendikten sonra, alıcısının kimliği açıklanmazken, resmi satış fiyatı yaklaşık 5,3 milyon dolara ulaştı.

DÜNYADAKİ 400 MARS METEORİTİNDEN BİRİ

Dünya'da resmi olarak tanınan 77 binden fazla meteorit arasında yalnızca 400 tanesinin Mars kökenli olması, bu parçayı son derece nadir bir buluntu yapıyor.

"Olivin-mikrogabroik şergottit" olarak tanımlanan bu kaya, yavaş yavaş soğuyan Mars magmasından oluşmuş ve Dünya atmosferine girerken oluşan yoğun ısıdan dolayı camsı bir yüzeye sahip.