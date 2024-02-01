Dünya'dan 137 ışık yılı uzakta: Yaşanabilir bölgede öte gezegen tespit edildi Dünya'ya 137 ışık yılı uzaklığındaki "TOI-715" adı verilen kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde, yaşanabilir bölgede dolaşan bir "Süper Dünya" öte gezegen keşfedildi.

AA & Ensonhaber

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri araştırmada, Dünya'ya 137 ışık yılı uzaklıktaki "TOI-715" isimli kırmızı cüce yıldızın etrafında dönen yaşanabilir bölge içinde bir "Süper Dünya" öte gezegen keşfettiler.

NASA'nın açıklamasına göre, "TOI-715 b" adı verilen gezegen, Dünya'nın 1,5 katı büyüklüğünde ve yaşanabilir bölgede, yani yıldıza olan uzaklıkta sıvı halde su bulunmasına imkan verebilecek bir yörüngede dolaşıyor.

Dünya benzeri bir gezegen daha olabilir

Bu gezegen, yıldızı etrafında 19 günde bir tam bir tur gerçekleştiriyor. Açıklamada ayrıca, "TOI-715 b"nin bağlı olduğu sistemde muhtemelen başka bir Dünya büyüklüğünde gezegenin daha olabileceği belirtildi.

Söz konusu öte gezegen, Birmingham Üniversitesi araştırma görevlisi Dr. Georgina Dransfield liderliğindeki uluslararası bir bilim insanı ekibince, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) kullanılarak keşfedildi.

Araştırmada, Dünya'ya 137 ışık yılı uzaklığındaki "Süper Dünya" öte gezegenin bağlı olduğu kırmızı cüce yıldızın Güneş'ten küçük ve daha soğuk olduğu, bu türde yıldızların yörüngelerinde kayadan oluşan gezegenler barındırdığı bilgisi yer aldı.

"TOI-715 b", bir yılına tekabül eden yıldızın çevresindeki bir turunu 19 günde tamamlaması nedeniyle daha sık görüntülenebiliyor.

Araştırmada "TOI-715" yıldızının merkezinde olduğu sistemde bulunması muhtemel diğer gezegenin de tespit edilmesi halinde bunun, TESS tarafından keşfedilen yaşanabilir bölgedeki en küçük gezegen olabileceği belirtildi.