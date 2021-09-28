Dünya’dan 9 milyar ışık yılı uzaklıktaki Einstein halkası görüntülendi

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya’dan 9 milyar ışık yılı uzaklıktaki Einstein halkasını görüntülemeyi başardı.

İsmini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alan ve 1990 yılında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan Hubble Uzay Teleskobu, ilginç görüntüler yakalamaya devam ediyor.

Hubble, uzay-zamanın ve ışığın bükülmesi sonucunda ortaya çıkan ve Dünya’dan 9 milyar ışık yılı uzaklıkta olan bir Einstein halkası görüntüledi.

Galaksiden gelen ışık ise tam 9 milyar yaşında. Bu da ışığın evren henüz 5 milyar yaşındayken oluştuğu anlamına geliyor. Bu dönem evrenin doğuş yıllarına denk geliyor.

EINSTEIN HALKASI NEDİR

Albert Einstein, uzaktan gelen bir yıldız ışığı bir gök cisminin yakınından geçerken, yer çekiminin ışığı bükerek yolunu değiştireceğini ve mercek etkisi yaparak ışığın parlaklığını artıracağını öngördü.

Einstein halkası; bir galaksi ya da yıldız gibi bir kaynaktan bir başka galaksi ya da kara delik gibi devasa bir kütleden çıkan ışık kaynağının, yerçekimsel merceklemesine doğru giden ışığın deformasyonuna deniyor.

Einstein Halkası, aslında uzayın her yerinde gördüğümüz kütleçekimsel merceklenme fenomenin en büyüleyici sonuçlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Yerçekimsel kırılma olarak da bilinen bu ilginç olay, en basit anlamda evrenin dev objelerinin devasa kütleçekimleri nedeniyle, tıpkı uzay-zamanı büktükleri gibi ışığı bükmesi ve arkalarındaki cisimler için bir mercek görevi görmesi anlamına geliyor.

Günümüzde bilim insanları, kütleçekimsel merceklenmeden faydalanarak milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki yıldızları görüntüleyebiliyor.